CdS | Lazio, riecco Tavares: Baroni potrebbe schierarlo contro il Cadice

Tra le buone notizie per la Lazio c'è il ritorno di Nuno Tavares in gruppo. Il terzino portoghese ha ripreso ad allenarsi con la squadra durante la sessione di recupero a Southampton svoltasi ieri mattina. Tavares, fermo dal 18 luglio scorso a causa di un infortunio nell'amichevole contro il Trapani, è ora completamente a disposizione di Marco Baroni.

Possibile un suo utilizzo nella prossima amichevole

Questo è un segnale positivo per il giocatore, che durante il precampionato ha giocato solo poco più di 20 minuti nelle amichevoli. In un breve spezzone ad Auronzo di Cadore, Tavares ha mostrato il suo potenziale offensivo, e ora è pronto a tornare in campo nell'ultimo test contro il Cadice. Secondo il Corriere dello Sport, Baroni dovrebbe farlo giocare nell'ultima mezz'ora della partita al Nuevo Mirandilla.