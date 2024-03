Cioffi a Dazn: “La squadra dimostrato personalità, in casa abbiamo più pressioni”

Al termine dell'incontro tenutosi questa sera tra Lazio e Udinese, terminato 1-2 in favore degli ospiti, il tecnico dei friulani, Cioffi, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

Ha rivisto la concentrazione che avevate prima di questa partita?

L’ho rivista. Ho visto applicazione e gestione per una squadra giovane come la nostra non era scontato. Bravi i ragazzi però si riparte perché l’obiettivo è più vicino ma non è così vicino. Ci siamo promessi di rimanere con i piedi per terra e rimanere attaccati.

Vincete tante partite con le squadre importanti: Juve, Milan, Lazio, Bologna, qual’è la spiegazione?

La spiegazione è abbastanza semplice. In casa abbiamo troppe pressioni che non siamo pronti a gestire. Sono convinto che questa vittoria ci permetterà di affrontare la partita casalinga di sabato con il Torino con meno pressione e tanto più amore anche da chi ci supporta e ama l’Udinese perché solo così noi ne possiamo venire fuori, altrimenti ci accontenteremo delle vittorie fuori casa. Siamo arrivati 2 ore prima perché c’erano problemi di traffico.

Una reazione immediata, è stato il segreto della vostra meritata vittoria?

La squadra ha sempre dimostrato presenza e personalità, anche facendo qualche errore. Le ultime partite con Genoa e Salernitana sono state brutte per il risultato ma la squadra ha avuto tanta personalità. Per la squadra che siamo ora, con tanti giocatori bravi ma inesperti, è un segnale non da poco. Bisogna rimanere con i piedi per terra e portare a casa punti con il Torino per non fare soffrire il presidente Pozzo che lo abbiamo fatto soffrire un po’ troppo.

Qual’è il potenziale di Lucca?

I margini sono quelli che si mette lui. È un giocatore di 2 metri che per avere la stazza che ha è tecnico e veloce. Ha voluto il gol e sono felice anche chi sta dietro a lui, Davis, Success stanno spingendo e quindi fa bene a tenersi stretta la maglietta addosso.

Thauvin ha deciso con le sue giocate le sorti del risultato. Gli hai chiesto te di allargarsi dalla parte di Hysaj e Romagnoli? Entrambi i gol sono arrivati da quel lato.