Lazio, sul podio nella speciale classifica dell’anno solare 2024

Dopo la partita con l’Atalanta, terminata 1-1 sul finire del secondo tempo, la Lazio è pronta a ripartire nel 2025 con una sfida importantissima, il derby in casa Roma. Il percorso di quest’anno per la Lazio è stato un susseguirsi di alti e bassi, cambiamenti e nuove sfide che hanno reso il 2024 un anno particolare in cui quello che conta di più è stato sicuramente la crescita della squadra e il suo rinnovamento, nei suoi elementi singoli e nel suo intero organico.

Il 2024 per la Lazio

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, nella speciale classifica che calcola i risultati nell’anno solare la Lazio vanta il terzo posto tra le 20 squadra di Serie A, solo dietro a Inter e Atalanta (rispettivamente campioni d’Italia e di Europa League). Nel 2024 si chiude con una sorpresa: ma era la Lazio era stata così in alto in un anno solare dall’avvento del presidente Lotito. Nonostante numerosi addii, dimissioni, critiche (si pensi alla manifestazione che quest’estate tifosi laziali hanno organizzato contro la società), i biancocelesti stupiscono ancora. Nonostante quattro allenatori diversi e una certa confusione sulla panchina della Lazio fino a giugno - Sarri, Martusciello, Tudor e Baroni- la Lazio del 2024 è stata condotta al terzo posto della particolare graduatoria con 69 punti in 38 partite dal 1 gennaio ad oggi, risultato di 21 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte. Come accennato, davanti solo l’Inter con 89 punti e l’Atalanta con 81, più defilate Juventus (-9) e Roma (-14). Sorprendente è il dato che maggiormente evidenzia la crescita della squadra e che negli ultimi vent’anni, in un anno solare, non era mai andata oltre il quarto.

