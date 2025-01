Cardone: “Casadei più vicino alla Lazio che al Torino. Sulla cessione di Basic…”

Nella trasmissione radiofonica “Quelli che…” in onda su Radiosei, come ogni mattina è intervenuto il giornalista di Repubblica, Giulio Cardone. L’opinionista ha rivelato alcune indiscrezioni di mercato che stanno riguardando in queste ore la società biancoceleste, riguardanti il possibile ingaggio di Cesare Casadei, come rinforzo per il centrocampo di Baroni.

Il giornalista si è inoltre espresso anche sulla possibile cessione di Castrovilli o Basic, su quest‘ultimo ci sarebbe l’interesse di un club di Serie B.

Le parole di Cardone

Le percentuali per Casadei alla Lazio sono aumentate. L’ottimismo di ieri era perché il club era convinto di aver risolto tutte le questioni. Poi, nel primo pomeriggio c’è stato il vero rilancio del Torino che aveva convinto Casadei a dire di si nel momento in cui fosse arrivato l’accordo con il Chelsea. Oltre al vantaggio di dare ai londinesi soldi subito. Il Chelsea, poi, per tutto il pomeriggio è scomparso, con entrambi i club erano convinti di aver chiuso l’affare. La verità è che i londinesi non hanno ancora dato una risposta definitiva. In questo momento, da quello che risulta, il giocatore è molto più vicino alla Lazio piuttosto che ai granata.Parlerei di un 70% di possibilità visto che il Chelsea ha accettato le modalità di pagamento proposte dalla Lazio. Ilic? E’ infortunato e sta andando allo Spartak, lo abbiamo subito depennato.

Il punto sulle cessioni