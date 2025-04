Stadio Flaminio, la Giunta Capitolina boccia il progetto “Roma Nuoto“

Il piano di riqualificazione della storica struttura sportiva non viene riconosciuto di pubblico interesse, mettendo in discussione il suo futuro.

La bocciatura della Giunta Capitolina

La Giunta Capitolina ha deciso di non riconoscere il progetto “Roma Nuoto” come di pubblico interesse, fermando il piano di riqualificazione dello Stadio Flaminio. Il progetto, che prevedeva la trasformazione della struttura in un moderno impianto sportivo per il nuoto, è stato respinto a causa di dubbi sulla sostenibilità economica e gestionale.

Le prospettive future

Con il progetto “Roma Nuoto” messo in discussione, il futuro dello Stadio Flaminio è incerto. Sarà necessario trovare una soluzione che coniughi la valorizzazione storica con le esigenze moderne della città, per evitare la sua definitiva rovina.