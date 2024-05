"Rimettiamoli in gioco": Ecco l'iniziativa della Lazio

L'iniziativa:

Bellissima iniziativa della società biancoceleste che, in accordo con CSI Roma, Francescani nel Mondo e Calcio Free Style Italia, ha deciso di promuovere l'iniziativa “Rimettiamoli in gioco”, la campagna di raccolta di scarpe da ginnastica per i detenuti delle carceri di Regina Coeli e Rebibbia, nata nel 2020. L'obiettivo è rivitalizzare i prodotti e trasmettere ai detenuti i valori positivi dello sport. La presentazione del progetto si terrà sabato 25 maggio a Formello alle ore 13:30.

presidente biancoceleste

Ecco il comunicato della Lazio: