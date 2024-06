Bruno Giordano: "Greenwood e Samardzic? Ecco chi preferisco. E sulla Nazionale italiana..."

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, l'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano ha parlato di due calciatori che la Lazio starebbe provando ad ingaggiare: Greenwood dal Manchester United e Samardzic dall'Udinese. Entrambe le operazioni non sono affatto semplici a causa dell'elevato costo del cartellino dei due talenti, ma la società proverà fino all'ultimo a chiudere almeno per uno dei due per cercare di riportare un minimo di serenità nell'ambiente.

Giordano ha poi toccato l'argomento Nazionale, con gli azzurri pronti a scendere in campo questa sera alle 21 nella gara decisiva contro la Croazia: all'Italia basterà un pareggio per qualificarsi, da seconda del Gruppo B, agli ottavi di finale di Euro2024.

LazioPress.it

Greenwood e Samardzic: il pensiero di Giordano

Rilancio per Greenwood e incontro per Samardzic? Sarebbero una bella riposta, porterebbe entusiasmo nell’ambiente Lazio. L’importante è che il tecnico abbia a disposizione giocatori forti. Samarzdic mi piace tantissimo, un calciatore che sa far tutto, lo preferisco anche a Greenwood

Su Croazia-Italia di questa sera:

L‘Italia deve scendere in campo con la voglia di vincere la partita. Contro la Spagna è sembrato che la nazionale di Spalletti non sapesse cosa fare in campo. Nelle scelte del C.T. per stasera non vedo scelte conservative, potremo passare anche a 3 alzando Cambiaso e Di Lorenzo con Darmian centrale: qualcosa in mente il tecnico ce l’ha, vedremo. In questo momento, visto il centrocampo attuale della Croazia avrei schierato un centrocampo tecnico, vedendo la condizione fisica di Modric e Brozovic

Sull'attacco dell'Italia: