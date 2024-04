Allegri a Mediaset: "Oggi partita di sofferenza, ma nella doppia sfida ce la siamo meritata"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo l'accesso in finale di Coppa Italia conquistato contro la Lazio. Queste le sue parole:

È stata una partita di sofferenza, lo sapevamo. Abbiamo preso gol su palla inattiva subito, poi abbiamo avuto un paio di situazione nel primo tempo con Vlahovic e un'altra con Bremer su palla inattiva e abbiamo rischiato alla fine del 45'. Poi nel secondo tempo la squadra è cresciuta fisicamente, abbiamo fatto un buon secondo tempo con un paio di situazione favorevoli e non era facile perché andare sotto subito si poteva anche crollare. Invece i ragazzi sono stati bravi, hanno meritato questa finale. Andarci non è mai semplice. Ora dobbiamo concentrarci in campionato che non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo Champions e sabato abbiamo il Milan che è uno scontro diretto

Non è facile in questo momento. Ora si giocano delle partite pesanti nella Juventus che per un anno e mezzo non abbiamo giocato perché l'anno scorso per vari motivi abbiamo lottato però era una situazione non idonea per i giocatori che non avevano grandi responsabilità con tanto caos fuori. Questa stagione ci siamo ritrovati a stare dietro l'Inter fino a fine gennaio e dopo c'è stato questo crollo. Negli ultimi due mesi sono diventate partite pesanti per la Juventus che sei obbligato a vincere. In campionato abbiamo fatto pochi punti. Questa partita era importante per il proseguo del campionato: senza giri di parole, un'eventuale eliminazione questa sera avrebbe creato dei risvolti psicologici nella partita di sabato e nel resto del campionato. Questi sono test per i ragazzi di crescita, i ragazzi sono cresciuti nel secondo tempo, abbiamo sbagliato qualche ultimo passaggio, anche qualcosa in fase di sviluppo, però siamo stati più bravi nel palleggio, abbiamo avuto situazioni favorevoli e credo che nelle due partite, nonostante la buona partita della Lazio, abbiamo meritato la finale