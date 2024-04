Lazio - Juventus | Marusic nel post-partita: "Siamo sulla strada giusta. Sul gol di Milik..."

Adam Marusic è intervenuto nel post-partita per commentare la vittoria amara di questa sera contro la Juventus, nel ritorno di Semifinale di Coppa Italia.

Penso che abbiano fatto una grande partita contro la Juventus, peccato perché non siamo riusciti a passare, però penso che ogni giocatore ha dato il massimo e abbiamo provato a passare ma loro alla fine hanno fatto questo gol e siamo usciti dalla coppa. Si secondo me siamo sulla strada giusta, lavoriamo tanto su quello che il mister vuole da noi, questa sera abbiamo dimostrato dal primo minuto che volevamo vincere la partita, ci siamo riusciti però è mancato questo gol per andare ai supplementari. Da quando è venuto il mister mi ha detto quello che voleva da me, sono adatto a questo gioco e provo a dare sempre il massimo ogni partita e devo continuare così. Quando ho visto kostic che voleva fare il cross, sono andato con chiesa che avevo visto solo in area, poi la palla è passata e hanno fatto questo gol, hanno fatto solo questo tiro, peccato perché abbiamo fatto una grande partita.Dobbiamo continuare così, la strada è giusta mancano 5 partite che sono 5 finali per noi, dobbiamo dare in ogni partita il massimo come stasera e alla fine vediamo dove possiamo arrivare. Noi abbiamo creduto anche prima della partita, abbiamo perso li 2-0 ma abbiamo creduto di passare il turno però stasera non è successo questo. Noi con tanta fiducia abbiamo altre 5 partite e dobbiamo credere tutto insieme in quello che facciamo ogni giorno e dobbiamo dare tutto e vediamo alla fine dove possiamo arrivare