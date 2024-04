La Repubblica | Taty fa sognare, ma non basta. Applausi per l'impresa sfiorata

Impresa sfiorata nel segno del Taty Castellanos. Due gol, uno per tempo, che avevano azzerato lo svantaggio ottenuto allo Stadium. Poi, il gelo. Il 2-1 di Milik a 9 minuti dalla fine vanifica tutto e in finale ci va la Juventus. I gol della Lazio sono arrivati entrambi su assist di Luis Alberto e l'argentino è arrivato a quota 6 centri stagionali, comprese due doppiette.

L'1.7% di possibilità

Crescono i rimpianti per la gara che è stata a Torino il 2 aprile, persa per errori evitabili e senza mai tirare in porta. La ritrovata fiducia e i gol del Taty sono le note positive che serviranno per lo sprint finale del campionato. Sabato contro il Verona si tenterà di tenere accesa la speranza per la qualificazione in Champions: le probabilità di raggiungerla, secondo alcuni calcoli statistici, è dell'1.7%.

Il punto sugli infortunati

Dovrebbero rientrare tra i convocati sia Lazzari che Zaccagni. Da valutare invece le condizioni di Gila, uscito a fine primo tempo per un indurimento all'adduttore, di Felipe Anderson e di Kamada. Il giapponese ha riportato un fastidio al polpaccio durante la rifinitura e ieri è stato escluso dai convocati. Continua il recupero di Provedel che, secondo quanto riporta La Repubblica, potrà tornare tra i pali durante Monza-Lazio.

Ivan Provedel con le stampelle

Iniziative nel ricordo dello Scudetto del 1974

Nel frattempo continuano le iniziative per ricordare il 50esimo anniversario del primo Scudetto della Lazio. Oggi alle 17 a Latina ci sarà la presentazione del libro “Volevo giocare nella Lazio”, dedicato a Vincenzo d'Amico e scritto da Gianluca Atlante. Inoltre, continua l'affissione di manifesti e cartelloni pubblicitari in città con le figurine dei campioni del 1974. Purtroppo, però, si sono verificati atti di vandalismo specialmente sulla foto di Felice Pulici, come ha testimoniato il figlio Gabriele sui social.