RIVIVI LA PUNTATA DI FOOTBALL CRAZY CON MASSIMO MAESTRELLI

Nella trasmissione di Football Crazy, in onda ogni Martedì alle 21.00 su T9 Canale 17 del digitale terrestre, è intervenuto in esclusiva Massimo Maestrelli che ha avuto l'opportunità di discutere del nuovo film dedicato alla figura di suo padre, il leggendario Tommaso Maestrelli, l’illustre allenatore che ha condotto la Lazio alla conquista del suo primo scudetto. Il documentario intitolato “Maestro, il calcio a colori di Tommaso Maestrelli” ha fatto il suo debutto in prima assoluta alla Festa di Roma, presentato con solennità il 25 ottobre presso il prestigioso Teatro Olimpico.