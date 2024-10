Lotito: "Pedro? Campione esemplare, dà l'esempio. Riguardo il rinnovo..."

Nell'edizione odierna de “Il Messaggero” il patron della Lazio, Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il futuro di Pedro. Un inizio di stagione strabiliante per il classe 1987, che con Baroni in panchina ha siglato bene 4 reti in otto partite, diventando uno dei pilastri di questa nuova Lazio. L'esperienza e la competenza dell'ex Barcellona sono un punto fondamentale sia all'interno dello spogliatoio, che sul campo di gioco, decisiva è stata la sua entrata nell'ultima gara con il Genoa: subentrato al 62' ha chiuso definitivamente con il 2-0 una gara che sembrava ancora in bilico. Pedro sta riscoprendo una seconda giovinezza con la Lazio di Baroni, il goal all'86' contro il Grifone gli ha permesso sia di arrivare a quota 200 goal in carriera, che di raggiungere le reti (24) di Roberto Mancini nella classifica all-time del club biancoceleste.

Le dichiarazioni di Claudio Lotito al Messaggero, nella prossima pagina