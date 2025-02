Ufficiale, Alessandro Nesta torna ad allenare in Serie A

A seguito del ko subito proprio contro la Lazio, il Monza ha comunicato l'ufficialità dell'esonero di Salvatore Bocchetti, decisiva è stata l'ennesima sconfitta in Serie A. La società brianzola ha deciso di far ritorno sulla scelta di Alessandro Nesta, sollevato dall'incarico di tecnico del Monza poco prima di Natale.

Bocchetti al Monza: una cura non riuscita

Prendendo il posto proprio dell'ex Lazio, Salvatore Bocchetti non ha portato il Monza a ottenere risultati utili: sei sconfitte in sette partite, unico successo rifilato alla Fiorentina, ma non bastato per avanzare in classifica. La società biancorossa si trova attualmente all'ultimo posto in classifica con 13 punti in 24 gare disputate.

Inoltre c'è anche da considerare un fattore non da poco: il mercato. Il Monza ha privato Bocchetti di rinforzi importanti, quali Maldini, Bondo, Pablo Marì e Djuric. A d oggi c'è la speranza che il club si possa risollevare proprio con Nesta.

Il comunicato del Monza