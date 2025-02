L'agente di Coman svela: "Il giocatore non dispiaceva alla Lazio"

L'attaccante rumano classe ‘98, Florinel Coman, nella gara di ieri tra Cagliari e Parma ha siglato il goal d’esordio, decisivo per il 2-1 finale. Il successo dei sardi porta la firma del nuovo innesto rossoblù: la rete del 2-0 di Coman arriva a poco più di un minuto dal suo ingresso in campo e consente al Cagliari di conquistare tre punti fondamentali, a più quattro dalla zona salvezza.

In esclusiva ai microfoni di Gianlucadimarzi.com ha parlato l'agente di Florinel Coman, Federico Pastorello, svelando un retroscena di mercato che riguarderebbe anche la società biancoceleste.

Era ritenuto una stella a soli 17 anni. All'epoca non lo seguivo ancora, ma chiesi informazioni. In Italia non dispiaceva alla Lazio, ma per ciò che riguarda la parte atletica non aveva convinto del tutto. È sempre stato abituato a correre al massimo 8 o 9 km a gara, per cui a giocare negli ultimi 30 metri.