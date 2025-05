La Lazio Primavera non va oltre lo 0-0 contro la Sampdoria ed ora i playoff si allontanano

In contemporanea a Empoli-Lazio, a Genova si è giocata la sfida tra Sampdoria e Lazio Primavera valevole per la 35° giornata del Campionato Primavera 1.

Sampdoria-Lazio 0-0

Al Centro Sportivo Gloriano Mugnaini di Bogliasco, la squadra di Sergio Pirozzi nonostante i favori del pronostico ed una posizione in classifica da saldare non va oltre lo 0-0 contro i blucerchiati già aritmeticamente retrocessi in Primavera 2. I biancocelesti vanno in più occasioni vicini al gol vittoria, l'occasione più clamoroso capita sui piedi di Munoz che si vede negare la marcatura da un salvataggio sulla linea, ma dopo 95' devono arrendersi e tornare nella Capitale con un solo punto. La Lazio Primavera dunque dopo la sconfitta interna nella scorsa giornata nello scontro diretto contro il Milan non riesce a rialzarsi nel capoluogo ligure ed ora servirà un miracolo per centrare i playoff.

Primavera Lazio, Nazzaro - by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images

La situazione in classifica

In attesa del risultato dell'Hellas Verona che potrebbe ulteriormente complicare in caso di vittoria il percorso della Lazio, la squadra di Sergio Pirozzi è ottava, a parimerito con il Cagliari nono, a tre punti dal Milan momentaneamente sesto, sempre in attesa degli scaligeri che potrebbero allungare sulla Lazio a +4. Mancano due giornate al termine della regular season e serve una vera impresa per entrare nelle prime sei e giocarsi lo Scudetto ai playoff. La vittoria schiacciante a Torino contro la Juventus nella domenica di Pasqua aveva rilanciato i biancocelesti, che hanno però raccolto un solo punto nelle ultime due partite. Il prossimo appuntamento è sabato 10 maggio alle ore 13:00 allo Stadio Mirko Fersini di Formello dove la Lazio ospiterà la Fiorentina, gara sicuramente molto probante e decisiva per Pirozzi ed i suoi ragazzi.