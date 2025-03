Lazio: il bilancio semestrale della squadra biancoceleste, serve la Champions League

Si avvicina una nuova sfida per la squadra biancoceleste, guidata dal mister Marco Baroni, infatti, il 13 febbraio alle ore 18:45 dovrà scendere in campo allo stadio Olimpico e scontrarsi con il Viktoria Plzen, partita valida per il girone di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League. Data l'ottima stagione della rosa biancoceleste nella competizione europea, classificatasi in 1a posizione sin dall'inizio, la Lazio tenterà in ogni modo di sconfiggere la squadra della Repubblica Ceca, con la quale aveva terminato il match del girone d'andata 1-2 a favore della squadra di Baroni, ed accedere ai quarti di finali

Lazio - Fraioli

Il bilancio della squadra biancoceleste

La Società Sportiva Lazio chiude il bilancio semestrale in positivo di 600 mila euro, invece dei 25,60 di giugno, tuttavia, il patrimonio scende da 53,30 milioni a quasi 1 milione. La Champions League, o in alternativa l'Europa League, è necessaria alla squadra biancoceleste per non tornare in negativo, infatti, l'assenza nella massima competizione è costata 41,69 milioni. Oltre all'incasso anche i ricavi da stadio sono diminuiti senza Champions, infatti, da 13,476 milioni sono scesi a 9,914, inoltre, il merchandising è in leggero calo a 1,391 milioni. I diritti tv sono calati drasticamente da 94,095 a 53,748, tuttavia, le sponsorizzazioni e le pubblicità sono salite a 9,076. La Lazio, al termine della stagione, deve necessariamente rientrare in una delle due competizioni, Champions o Europa League, per tentare di ripristinare il bilancio.

