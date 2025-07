La Lazio fa gli auguri di compleanno all’attaccante Noslin

Tijjani Noslin nasce ad Amsterdam il 7 luglio 1999. Dopo le giovanili, muove i primi passi tra i dilettanti con l’USV Hercules, dove esordisce nella stagione 2018/2019. Successivamente passa al DHSC Utrecht nel 2020, prima di approdare al calcio professionistico. Il debutto in Eredivisie arriva l’anno dopo con il Fortuna Sittard, club in cui milita per tre stagioni, maturando esperienza nella massima serie olandese.

Noslin - Fraioli

Dall’Hellas Verona alla Lazio

Nel gennaio 2024 si trasferisce in Italia, firmando con l’Hellas Verona. Dopo una buona seconda parte di stagione in Serie A, Noslin viene acquistato dalla Lazio nell’estate dello stesso anno. In occasione del suo 26° compleanno, la società biancoceleste ha pubblicato un messaggio di auguri attraverso la pagina ufficiale di Instagram, riconoscendo il percorso del nuovo attaccante arrivato a Formello.

Il post di Instagram