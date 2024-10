Twente-Lazio, tutta la gioia di Baroni nei social: ecco il messaggio ai tifosi

L’inizio della Lazio in questa “nuova” Europa League è ottimo: i biancocelesti hanno conquistato la terza vittoria nelle prime tre giornate e momentaneamente guidano la classifica grazie alla differenza reti ottenuta in campo. L’espulsione dopo dieci minuti del portiere del Twente ha cambiato i piani della squadra olandese: la Lazio ha creato diverse palle gol in entrambi i tempi, Isaksen ha chiuso definitivamente i giochi nei minuti finali. Tra le file spiccano le prestazioni di Pedro e di Vecino, anche Marusic e Pellegrini sono stati autori di una prova positiva. Domenica ci sarà il Genoa in campionato; in Europa League invece, il 7 novembre farà visita il Porto allo Stadio Olimpico. Tra una gara e l’altra, mister Baroni sta riuscendo ad ottenere buoni risultati con il coinvolgimento dell’intera rosa messa a disposizione dalla società. Proprio in questi minuti, attraverso il suo profilo Instagram, il tecnico biancoceleste ha espresso tutta la sua felicità e ha voluto mandare un messaggio ai tifosi.

IPA

Nella pagina successiva il messaggio social di mister Baroni ai tifosi della Lazio