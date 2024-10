Gigot, l'esperienza che mancava nella difesa della Lazio

Partita assolutamente di livello per Samuel Gigot. Ieri sera in Europa League contro il Twente, il difensore francese ha guidato la linea difensiva della Lazio con sicurezza ed esperienza. Quest'ultima che non si vedeva da tempo nella retroguardia laziale, infatti, da anni la Lazio sta adoperando la filosofia del difensore under 30 che possa garantire integrità fisica e dinamismo. Quest'anno però il direttore sportivo Fabiani ha sorpreso con questa novità. L'uscita di Casale ha fatto optare la dirigenza per l'acquisto di un profilo che rispondesse alla richiesta di maggior esperienza e così è stato.

La prestazione in Twente-Lazio

Stampa e media hanno elogiato il debutto di Samuel Gigot con l'aquila sul petto. Una prima uscita molto positiva, sembrava conoscere da tempo le dinamiche tattiche della squadra e di mister Baroni. Il difensore francese ha mostrato anche una certa tecnica palla al piede, spesso si è ritrovato nella trequarti avversaria ad impostare azioni d'attacco o spingendo in veri e propri inserimenti, come quello al minuto 42: incursione sulla destra e conclusione neutralizzata dal portiere avversario, vicinissimo al gol.

