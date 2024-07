Il presidente del Marsiglia su Greenwood: "Non importa chi viene, vogliamo persone con valori"

La situazione di Mason Greenwood potrebbe avere dei risvolti importanti nei prossimi giorni: il calciatore inglese è fuori dal progetto del Manchester United ed è in cerca di una squadra. Il Marsiglia ha superato la Lazio e nelle ultime ore sembra essersi avvicinata sensibilmente al ragazzo. Il presidente della squadra francese Pablo Longoria, è intervenuto in conferenza stampa e si è espresso sul possibile acquisto di Greenwood. Queste le sue parole

Quello che è certo, non importa il giocatore che viene all'OM, deve condividere i nostri valori e quelli che vogliamo avere in comune con la società, non esiste religione, nessuna classe sociale. Vogliamo che l'OM sia un vettore di unità sociale e che tutti gli attori condividano questa visione. Vogliamo persone con valori e brave persone