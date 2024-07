Di Marzio: "Immobile vicinissimo al Besiktas, si attende solo il via libera di Lotito..."

La notizia arrivata dalla Turchia ieri pomeriggio come un fulmine a ciel sereno ha presto trovato ampie conferme anche tra i media italiani con Immobile che sarebbe ad un passo dall'addio alla Lazio.

Immobile vicinissimo al Besiktas

Come riportato poco fa dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Immobile sarebbe davvero ad un passo dal trasferimento ad Istanbul: questa mattina il club turco ha recapitato ad Immobile il contratto secondo gli accordi concordati ieri tra il calciatore ed il Besiktas con la palla che sarebbe passata nelle mani di Lotito. Come afferma Di Marzio si attende solo il via libera del patron biancoceleste come avrebbe d'altronde chiesto lo stesso Ciro Immobile. Lotito vorrebbe almeno un indennizzo di 5 milioni ma Immobile ha chiesto “di esser lasciato libero di andare” anche senza indennizzo.

Nel frattempo come ha sempre fatto notare Gianluca Di Marzio il capitano della Lazio questa mattina si è allenato con i compagni a Formello ma le sue visite di idoneità sono state posticipate in attesa di sviluppi.

Lo stipendio di Immobile al Besiktas

Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, Ciro Immobile percepirà dal Besiktas 6 milioni netti a stagione per due anni, a fronte dei 4 milioni netti che percepisce ora alla Lazio. Il capitano biancoceleste reputa concluso il suo ciclo alla Lazio e ha espresso la volontà di partire. Nella giornata di oggi ci saranno sicuramente dei nuovi aggiornamenti con tutte le parti interessate che intendono chiudere la pratica quanto prima.

