Mercato Lazio, una squadra francese piomba su Folorunsho

Come ha riportato dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il club francese avrebbe chiesto informazioni sul centrocampista romano. Il direttore sportivo del Rennes, Frederic Massara, avrebbe individuato in Folorunsho un possibile rinforzo per la squadra di Julien Stéphan. L'ex Verona, che nella scorsa stagione ha giocato trentaquattro partite con gli scaligeri mettendo a segno cinque goal e un assist, aspetta la Lazio, ma sullo sfondo c'è anche la Fiorentina, pronta a tentare l'assalto negli ultimi giorni di mercato.

La situazione tra le società

Folorunsho ha accettato il suo trasferimento alla Lazio, ma la volontà del calciatore non basta, mancherebbe ancora l’accordo tra le società: il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, valuterebbe il calciatore romano dodici milioni più bonus, mentre il presidente Lotito vorrebbe tentare la formula del prestito con obbligo di riscatto.

