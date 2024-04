Il messaggio social di Folorunsho per i tifosi biancocelesti: "Un'emozione unica..." - FOTO

Serata speciale per Michael Folorunsho, centrocampista dell'Hellas Verona che ieri sera è sceso sul prato dell'Olimpico per il match contro la Lazio. Il centrocampista classe 98' nato a Roma non ha mai nascosto la sua fede per i colori biancocelesti, tanto da essersi tatuato il fontanone di Roma con la scritta “S.S.Lazio” al suo interno.

Il ragazzo ha anche un trascorso nel settore giovanile della prima squadra della Capitale, con Inzaghi allenatore, dal 2014 al 2017. Per lui è stata la prima volta da “ex” allo Stadio Olimpico, e, nonostante la sconfitta del suo Verona, ha voluto esprimere tutta la sua gioia attraverso i propri canali social per quest'emozione speciale.

La storia pubblicata su Instagram

Il calciatore di origine nigeriane di proprietà del Napoli ha scritto: “Un'emozione un'unica.. Grazie per l'accoglienza”. Un omaggio alla tifoseria e a quello che considera il "suo" stadio, che sicuramente avrà fatto felice il popolo biancoceleste.

