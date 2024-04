SOCIAL | La gioia dei giocatori biancocelesti dopo la vittoria contro il Verona

Arriva un'altra vittoria sotto la gestione Tudor, questa volta contro l'Hellas Verona in cerca di punti salvezza: la partita è iniziata bene, con i biancocelesti che hanno cercato sin da subito di metterla sui binari giusti. Gli scaligeri dall'altra parte si sono dimostrati molto pericolosi sulle ripartenza, con Noslin che ha saputo mettere in difficoltà la difesa biancoceleste. La porta dei veneti sembrava essere stregata, con Pedro che sciupa un'occasione d'oro da pochi passi, oltre al legno di Felipe Anderson che aveva fatto partire un terra-aria imprendibile. La risolve proprio lui, Mattia Zaccagni, l'ex di giornata, appena tornato a disposizione di Tudor dall'infortunio. Uno scambio stretto con Luis Alberto (altro assist per lo spagnolo, 8° in stagione) e una conclusione chirurgica dell'esterno italiano fresco di rinnovo, con la palla che passa a fil di palo difeso da Montipò, il quale può solo guardarla entrare: una rete che vale 3 punti pesantissimi per la Lazio, che ora sogna addirittura un posto in Champions.

Non mancano le esultanze social dei calciatori biancocelesti per questa vittoria fondamentale: Mandas, Taty e il man of the match Zaccagni esultano in coro su Instagram.

L'applauso del Taty:

La gioia di Zaccagni: rinnovo e ritorno al gol

L'esultanza di Mandas