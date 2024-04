Tanti auguri Cholo! Il post della Lazio per Simeone - FOTO

Oggi, 28 aprile, Diego Pablo Simeone detto “Cholo” spegne 54 candeline. Il centrocampista argentino ha vestito la maglia della Lazio dal 1999 al 2003, dimostrando in campo la sua leadership carismatica che gli ha permesso di avere molte fortune anche da allenatore alla guida dell'Atletico Madrid. È ricordato per la sua grinta, il suo dinamismo e anche per un fiuto non indifferente al gol: su tutte, è celebre la rete segnata l'1 aprile 2000 in casa della Juventus che ha permesso, oltre a vincere lo scontro diretto per lo scudetto, di iniziare una rincorsa meravigliosa fino ad arrivare alla vittoria del campionato.

Con l'aquila sul petto ha vinto: uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Supercoppa Europea.

Vanta inoltre 106 presenze con la Seleccion argentina, che gli valgono il 7° posto all-time di questa speciale classifica.

Gli auguri social della Lazio

Attraverso un tweet pubblicato su X, la Lazio ha voluto omaggiare e fare tanti auguri a uno dei più grandi centrocampisti della storia del club biancoceleste. Ancora tanti auguri Cholo!