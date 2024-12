Marco Baroni riceve il premio per l’Educazione allo Sport: le sue dichiarazioni

Questa mattina martedì 17 dicembre, nella Sala della Piccola Protomoteca in Campidoglio, Marco Baroni è stato insignito del Premio Educazione allo Sport da OPES APS. Un riconoscimento che celebra il suo impegno nel mondo sportivo, in particolare per il lavoro svolto con i giovani e per il contributo alla promozione di una cultura dello sport solida e inclusiva.

Andando proprio a posare la lente d'ingrandimento sui giovani, a Baroni è stato riconosciuto il grande merito di aver svolto, nella sua carriera, un lavoro eccezionale con le giovanili, soprattutto come educatore e portatore di valori e sani principi.

