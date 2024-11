Lazio, che avvio di stagione! Solo un altro tecnico meglio di Baroni

Un avvio di campionato straordinario e inaspettato per molti per la Lazio di Marco Baroni. I biancocelesti hanno conquistato l'ultima importante vittoria prima della sosta nazionali contro il Monza all'U Power Stadium, gli aquilotti infatti hanno trovato il goal del vantaggio grazie alla firma del capitano biancoceleste, Mattia Zaccagni, al 36'. Nonostante un secondo tempo meno brillante per la squadra laziale, i biancazzurri grazie alla vittoria di ieri sono attualmente al secondo posto in classifica, a pari punti Inter, Fiorentina e Atalanta, con 25 lunghezze e con un solo punto in meno dal Napoli capolista. Sul versante europeo la Lazio guida la maxi classifica di Europa League con 12 punti in 4 giornate, unica squadra in tutta la competizione ad aver vinto tutte le prime quattro sfide. Numeri da capogiro per mister Baroni, anche se nella storia laziale solo un altro tecnico ha fatto meglio in Serie A dell'ex allenatore del Verona con la Lazio.

La statistica

Come riporta Opta, dopo dodici giornate di campionato solo Simone Inzaghi ha fatto meglio di Marco Baroni: l'ex tecnico bergamasco nella stagione 2017/18 ha conquistato 9 vittorie in sole dodici giornate guadagnando 28 punti in classifica, per cui una vittoria in più in Serie A rispetto all'allenatore biancoceleste attuale con una vittoria in meno: 8 successi e 25 punti in classifica da inizio campionato.

Fraioli

Il post su X