CONFERENZA BARONI - “Orgoglioso di guidare un gruppo di veri professionisti.” Su Pedro…

La Lazio continua la sua serie di vittorie, regalando grandi emozioni ai tifosi. All’U-Power Stadium, il match si conclude con un 1-0 grazie a un bellissimo gol di Mattia Zaccagni che supera Turati. A fine gara, Marco Baroni commenta cosi la vittoria in conferenza stampa:

“Abbiamo obiettivi chiari e voglia di fare bene. Non cambiamo i nostri traguardi in corsa e oggi abbiamo giocato una partita eccellente. Il Monza è una squadra difficile da affrontare, ha dato del filo da torcere a formazioni come l’Atalanta e il Milan. La squadra ha mostrato maturità, giocando bene e mantenendo il controllo del campo. Ogni partita è complessa se non chiudi le occasioni, e oggi abbiamo avuto 2-3 possibilità con Dia e Taty. Sono orgoglioso di guidare un gruppo di veri professionisti”.



Sulla classifica, Baroni aggiunge:

“Abbiamo scelto il 4-3-3 per avere maggior controllo del pallone. Volevo un centrocampista in grado di inserirsi tra i due centrali avversari, e la squadra ha risposto bene, recuperando molti palloni. Questa Lazio ha giocato in maniera splendida, e il Monza è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque. Guardando la classifica, siamo felici per i tifosi e cerchiamo di alimentare questo entusiasmo. Anche se non vinceremo sempre, l’importante è mantenere alta la qualità della prestazione”.



A proposito di Pedro, Baroni dichiara:

“È un giocatore straordinario, un uomo di grande valore e dedizione. Ha un profondo senso di appartenenza al gruppo. Ho allenato grandi campioni, ma è un privilegio lavorare con lui. Anche nei momenti difficili, sa affrontare le sfide con forza e continuità. La partita di Torino ci ha insegnato molto”.



Infine, sulla convocazione di Rovella in Nazionale, Baroni commenta: