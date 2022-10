CdS | Mercato Lazio, due candidature per il ruolo di vice Immobile

A Bergamo finalmente titolare in campionato. Ha segnato 3 reti, una ogni 161 minuti: ha la stessa media garantita da Immobile.

In assenza del bomber biancoceleste, Sarri chiede nuovi colpi a Pedro e pensa di utilizzarlo da ala destra nel tridente a partire dal primo minuto con lo spostamento di Felipe Anderson come falso nueve. Finora lo spagnolo ha giocato tre partite su 4 da titolare in Europa e il tecnico biancoceleste lo ha avuto a mezzo servizio in A. Inoltre, ha segnato all’Atalanta lo 0-1 di quel 2-2 strappato dalla Dea all’ultimo minuto il 30 ottobre 2021.

Pedrito è in scadenza a giugno prossimo, nell’accordo firmato nel 2021 era stata fissata una clausola a favore della Lazio, esercitandola scatterebbe il rinnovo per un’altra stagione. La Lazio potrebbe anticipare la mossa riconoscendo allo spagnolo un rinnovo a prescindere e la pausa Mondiale può essere utile anche per trattare il suo caso, per iniziare a intavolare la trattativa. Pedrito ha compiuto 35 anni a luglio, vuole continuare a giocare anche se preferirebbe “essere più vicino a Barcellona” per stare più tempo con la propria famiglia, come aveva dichiarato in un’intervista a Futbol Red.

Come riportato da Corriere dello Sport

