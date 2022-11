Amarildo: “Un gol al derby è come vincere uno scudetto”

Ruben Sosa è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio a rammentare quanto sia grande e speciale il coro e il ricordo dei tifosi biancocelesti e come questi non debbano mai abbassare la loro voce anche nei momenti che sembrano più difficili per la loro squadra.

Ecco le sue parole: “Amarildo per me è un grande amico. Quando giocavo nella Lazio ricordo che i tifosi ci erano vicini, ci facevano sentire bene. Il derby è una finale, non c’è un favorito anche se la Lazio gioca meglio. La Lazio adesso deve competere per le coppe, deve cercare di arrivare alle coppe. Non si può pensare allo scudetto ma per la Champions può dire la sua. Tifosi? Devono essere vicini alla squadra, non devono mollare mai”.

