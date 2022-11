Primavera 2| La Lazio cerca l’impresa a Pisa per rialzarsi

Oggi alle 13.00 la Lazio Primavera scenderà in campo in Toscana contro il Pisa per l’ottava giornata di Primavera 2. La partita si potrà seguire su Lazio Style Channel (233 di Sky) e su Lazio Style Radio.

LA LAZIO

I biancocelesti vengono da 2 sconfitte consecutive in campionato, con il Benevento in casa e con l’Imolese in trasferta. Oltre alle ultime due, la Lazio ha perso anche all’esordio con l’Ascoli e con la Virtus Entella. Sono quattro, dunque, le sconfitte in campionato: il doppio rispetto alle vittorie (arrivate con Monopoli e Reggina). L’unico pareggio, invece, è arrivato con la Salernitana. La Lazio attualmente si trova al tredicesimo posto in classifica e sta sfiorando la zona retrocessione con soli 7 punti in 7 partite.

IL PISA

Al contrario della Lazio, il Pisa sta facendo un ottimo campionato. I nerazzurri infatti si trovano attualmente al primo posto in classifica con 16 punti, a pari punti con il Benevento. Hanno portato a casa la vittoria per ben 5 partite su 7, pareggiando e perdendo una sola volta.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Magro; Floriani, Adeagbo, Ruggeri, Maricanni; Adjaoudi, Napolitano, Colistra; Castigliani, Crespi, S. Fernandes

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: