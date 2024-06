EURO2024 | Italia-Spagna, la designazione arbitrale

Il conto alla rovescia per l'inizio di Italia-Spagna sta per terminare, con la partita che si svolgerà giovedì sera a Gelsenkirchen per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024. Lo sloveno Slavko Vincic, recentemente alla guida della finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid, sarà l'arbitro del match.

Ecco l'elenco completo degli arbitri per la gara:

Arbitro

Slavko Vinčić SVN

Assistenti arbitrali

Tomaž Klančnik SVN

Andraž Kovačič SVN

Video Assistant Referee

Nejc Kajtazovic SVN

Assistente 1 Video Assistant Referee

Bartosz Frankowski POL

Assistente 2 Video Assistant Referee

Tomasz Kwiatkowski POL

Quarto uomo

Clément Turpin FRA