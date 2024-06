GdS | Lazio tentata da Samardzic. E in uscita...

La Gazzetta dello Sport ha evidenziato un interesse crescente per Lazar Samardzic dell'Udinese, segnalando un'opportunità significativa per la Lazio in questa sessione estiva di mercato. Il centrocampista potrebbe essere la scelta ideale per colmare il vuoto lasciato da Luis Alberto.

Le cifre e la possibile trattativa

Sebbene il suo trasferimento richiederebbe un investimento considerevole, stimato attorno ai 20 milioni di euro secondo le valutazioni del club di Udine, la Lazio potrebbe tentare di negoziare inserendo giocatori come Akpa Akpro, Cancellieri e Basic in cambio per ridurre la cifra richiesta. Questi ultimi sono stati precedentemente coinvolti in trattative con altri club, il che potrebbe facilitare l'operazione. Nonostante non ci siano certezze, l'interesse per Samardzic persiste.