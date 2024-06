Il Messaggero | Lazio, Lotito sta trattando la risoluzione di Pedro, ancora un no al Girona per Castellanos

Chissà che proprio questo entusiasmo e questa disponibilità di Baroni non abbiano portato a un cambio di strategia a Formello. La Lazio sta procedendo spedita nella sua opera di ringiovanimento, senza farsi rallentare da mancate uscite come in passato. Quattro/cinque colpi (25,8 anni, l'età media) in canna sul tavolo, magari anche per spingere altri a seguire in uscita le orme di Felipe e Luis Alberto.

Lotito sta trattando la risoluzione di Pedro

Lotito sta ancora trattando la risoluzione con Pedro, ieri ha ribadito il no al Girona (che aumenta i bonus della proposta da 15 milioni di giorno in giorno) per Castellanos. L'ingorgo in attacco (sempre che non venga preso solo uno fra Dia e Noslin) potrebbe muovere anche Immobile a trovare offerte in giro.

Cataldi offerto al Torino, Hysaj o Pellegrini devono lasciare uno slot libero

Cataldi è stato offerto invano al Torino. Baroni vuole anche un terzino sinistro: Cabal è il preferito davanti a Doig e Obrador. Lì non c'è fretta, o Hysaj o Pellegrini devono lasciare uno slot libero.

Il Messaggero Alberto Abbate