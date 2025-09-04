Cesar: "Serve più regolarità. Rispetto alle altre non vedo la Lazio in difetto, ecco perché"

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Cesar, ex difensore della Lazio, per commentare il momento della squadra biancoceleste dopo le prime due uscite ufficiali della stagione sotto la guida di Maurizio Sarri.

César a Radio Laziale

Altalenante, bella, brutta, come sempre. Contro il Verona partita strepitosa, ma speriamo sia più regolare. Bisogna essere più regolari, siamo sempre più fiduciosi, ma l'impronta della situazione societaria purtroppo non cambia. Sono solo vent'anni... Più costanza? La cosa che cambia è la concentrazione. La mentalità e l'approccio alla partita vanno allenati e sono fondamentali, a prescindere dalla parte tecnica. E Sarri, su questo, ci lavora tanto. Anche se un giocatore voleva andare via, ora che sono rimasti devono dare il meglio. Voglio vedere sempre il bene anche davanti alle difficoltà.

Su Tavares

Un consiglio a Tavares? Io ho sofferto tanto all'inizio, per i primi mesi sono stato in panchina. Avevamo campioni straordinari. Ma dipende tanto dalla volontà del giocatore. All'inizio sei una sorpresa, ma dopo diventa difficile e diventi prevedibile. Se si può migliorare, perché non farlo? In attacco siamo bravissimi, ma nella squadra devi dare il tuo meglio e fare più attenzione dietro. Così diventi un giocatore più completo. Già che Sarri è riuscito a farglielo capire è importantissimo.

Castellanos? Sì, mi piace. Ha caratteristiche offensive belle da vedere. La continuità è fondamentale, è ciò che cambia un giocatore. L'asticella così si alza. Può succedere di sbagliare un gol, ma bisogna capire i momenti e non essere prevedibili. A volte insistono in azioni difficili da concretizzare, dove spendono tante energie. Sono ragazzi, hanno valori importantissimi. Quando riusciranno ad evolversi mentalmente, sarà positivo.

A cosa può ambire la Lazio?

Se valutiamo le altre squadre, è tutto improbabile. La stessa Lazio con il Como ha fatto una partita diversa rispetto a quella con il Verona. Come l’Inter, che ha sbagliato l’approccio alla partita. Non vedo la Lazio così in difetto, anche senza mercato, perché ci sono squadre che hanno fatto degli errori nonostante le rose importanti e gli investimenti.

Riguardo i centrocampisti