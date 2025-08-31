Le pagelle di Lazio-Verona, squadra cinica con un super Taty tuttofare

I biancocelesti reagiscono partendo forte e chiudendola nei primi 10 minuti

Leoni Andrea /

La Lazio torna allo stadio Olimpico dove arriva l'Hellas Verona di Zanetti. Obbligatorio reagire e vincere: così è. La fame degli uomini di Sarri è visibile già dai primi secondi e si concretizza col doppio vantaggio in soli 10 minuti. La squadra mette in campo un pazzesco cinismo per gli interi 90 minuti e porta a casa un netto 4-0. Un giocatore su tutti fa impazzire i tifosi stasera: Taty Castellanos. Due assist, di cui uno acrobatico con rabona più una rete. La Lazio c'è ed oggi voleva gridarlo dopo la disfatta pessima nella trasferta di Como.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Nella pagina successiva le pagelle dei biancocelesti

Fabiani: "Sono convinto che i risultati non tarderanno ad arrivare"