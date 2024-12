Lazio, stasera riconfermato Rovella: il centrocampista ha un obiettivo preciso

Stasera andrà in scena Lazio-Napoli, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024-2025. Sarà la prima del doppio confronto tra la squadra di Baroni e quella di Conte, due nuovi allenatori arrivati quest’anno sulle rispettive panchine che stanno facendo un ottimo lavoro, valorizzando e migliorando le due rose, dimostrando importanti prospettive future per le due squadre. Proprio per questo, lo scontro è atteso come caldo e combattuto, visto che la posta in palio consiste nell’accesso diretto ai quarti di finale. La competizione è un traguardo per entrambe e, in una partita secca come quella di stasera (in caso di pareggio, si procederà subito con rigori, senza i supplementari), potrebbe succedere tutto.

Rovella in campo

Gli ultimi giorni del centrocampista Nicolò Rovella sono stati particolarmente intensi: sfiorato il goal domenica (prima che venisse annullato per fallo) e compleanno ieri. Il neo ventitreenne pagherà questa settimana le conseguenze della domenica beffarda contro il Parma: goal annullato e squalifica in campionato che lo terrà allontano dal campo per la seconda sfida contro il Napoli al Maradona. Il goal, trasformato in un fallo dal VAR, rimane l’obiettivo principale di Rovella che aspetta di segnare il primo con la quella sul petto. Rovella sarà certamente tra i titolari di stasera, visto che si tratterà dell’unico match settimanale in cui potrà essere utilizzato. Probabilmente lo affiancherà Dele-Bashiru che, invece, lo sostituirà domenica.

