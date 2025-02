Il calciomercato italiano si è concluso alla mezzanotte di lunedì 3 febbraio con un ultimo giorno di mercato che ha regalato sorprese e anche grandi colpi che hanno rinforzato soprattutto le big del nostro campionato. Tuttavia sono ancora molti i giocatori senza contratto ed in cerca di un'opportunità per rilanciarsi e questa sembra essere capitata ad un ex gioiellino biancoceleste.

Keita Balde - Fraioli

Keita Baldè di nuovo in Serie A?

Ebbene sì, secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Keita Baldè ha svolto le visite mediche con il Monza con il quale si allenerà in questi giorni per dare la possibilità al club brianzolo di decidere se tesserare o meno l'ex Lazio e Inter.

Keita Baldè, fratello maggiore di Mahamadou che ha esordito da poco in Europa League proprio con la Lazio, è reduce dall'esperienza in Turchia al Sivasspor e vanta in Serie A con le maglie di Sampdoria, Cagliari, Inter e Lazio 41 gol in 185 presenze. Nel suo palmarès ci sono una Coppa Italia e un Campionato Primavera con la Lazio ed una Coppa d'Africa vinta con il suo Senegal nel 2021.

