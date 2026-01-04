Lazio-Napoli 0-2, dopo mezz'ora i biancocelesti preoccupano

E' iniziata da poco più di mezz'ora la sfida tra Lazio e Napoli allo stadio Olimpico di Roma. Una sfida che vede una sola squadra in campo e questa è quella di Antonio Conte che in appena 30 minuti ha rifilato due reti ai biancocelesti e un gioco schiacciante che sta generando un black out totale agli uomini di Sarri. Finora buio totale per i capitolini con le reti di Spinazzola e Rrahmani.

Le azioni in attacco della Lazio

Poche parole da esprimere a riguardo. Solo un affondo con Noslin che si trova solo davanti a Milinkovic Savic ma non riesce nemmeno a concludere verso la porta. La manovra degli uomini di Sarri è fin troppo difficoltosa e gli spazi sono annullati dai movimenti del Napoli che sta letteralmente annullando ogni possibilità di costruzione di gioco dei biancocelesti.

Elmas vicino allo 0-3

Continua il dominio da parte del Napoli contro una Lazio fin troppo fragile in qualsiasi zona di campo compresa la difesa che fa acqua da tutte le parti. Gli uomini di Conte vicino allo 0-3 grazie alla solita discesa facile sulle fasce, cross e colpo di testa di Elmas che sbatte sulla traversa. Lazio salva ma nessuna possibilità, finora, di rendersi pericolosa dalle parti di Milinkovic Savic.