Lazio-Napoli 0-2, prestazione pessima e lo stadio fischia

Allo stadio Olimpico di Roma è terminato il primo tempo di Lazio-Napoli. Risultato già compromesso dopo appena mezz'ora ( 0-2 ) con i partenopei che dominano ed annullano completamente i biancocelesti in campo. I gol sono di Spinazzola e Rrahmani ma non solo questo. La Lazio non riesce a creare nulla in fase offensiva ne tanto meno a contenere gli avversari che scendono fin troppo facilmente dalle parti di Provedel. In tutto questo una spettacolare tifoseria biancoceleste non può che fischiare i giocatori in campo al duplice fischio di Massa.

La splendida coreografia di Curva Nord e Distinti

La Lazio soffre in ogni zona di campo

Forse la Lazio più brutta di quest'anno. Gli uomini di Sarri smarriti in ogni settore del campo. L'attacco non riesce mai minimamente a rendersi pericoloso, l'unico piccolo lampo è un tiro sterile di Cancellieri. Centrocampo inguardabile sia in fase di costruzione che di contenimento. La difesa non riesce a stare dietro ai giocatori avversari e spesso si aprono delle voragini incredibili che mettono in pericolo la porta di Provedel.