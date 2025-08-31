Derby Lazio-Roma, scatta l’allerta e il piano sicurezza: ipotesi fischio di inizio alle 12.30

Mancano oramai praticamente 20 giorni ad una delle partite più attese dell’anno a Roma, in Italia e in Europa: il derby della capitale. Quest’anno il primo sarà in casa Lazio e i tifosi biancocelesti non stanno più nella pelle: a riguardo, un’importante novità - come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero - sta per essere ufficializzata.

La sicurezza prima di tutto: il piano

Dopo gli episodi di violenza del 13 aprile scorso, data del derby Lazio-Roma, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive sembra orientato a far disputare in mattinata il derby tra Lazio e Roma del 21 settembre (salvo anticipi di calendario). La partita dovrebbe, infatti, cominciare alle 12.30. La decisione nasce dalla necessità di ridurre i rischi di incidenti: le aree di Ponte Milvio, piazza Mancini e Flaminio, spesso trasformate in luoghi di scontri e rappresaglie tra tifoserie e forze dell’ordine, richiedono nuove misure preventive.

Le motivazioni

La scelta dell’orario anticipato è legata a motivi di ordine pubblico e all’impiego delle forze di polizia e dei militari. In mattinata, infatti, risulta più semplice gestire i turni e garantire la sicurezza. Inoltre, dal punto di vista calcistico, non dovrebbero esserci particolari problemi: la Roma giocherà il 24 settembre alle 21.00 in Europa League, dunque non si prevedono sovrapposizioni critiche con il derby del 21. Le misure di controllo saranno particolarmente severe, soprattutto nelle zone considerate a rischio. L’obiettivo è impedire che si ripetano le scene del 13 aprile, quando gli scontri tra ultras e polizia portarono a diversi feriti, tra cui 24 agenti, e danni ingenti nella zona di Ponte Milvio e lungo via Cardinal Micara. Il Viminale sottolinea come l’orario di mezzogiorno garantisca una migliore organizzazione dei turni di oltre mille agenti e militari mobilitati. Anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi avrebbe già dato indicazioni in tal senso, confermando che la priorità resta la tutela della sicurezza pubblica.