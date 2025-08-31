Lazio-Verona: solo 4 vittorie dei gialloblu nelle 33 trasferte all'Olimpico
Dopo un inizio non dei migliori, la Lazio è chiamata a vincere contro il Verona che, all'Olimpico, sembra faticare.
Questa sera, alle ore 20:45 scenderanno in campo Lazio e Verona per la sfida valevole la seconda giornata di Serie A.
Entrambe le squadre arrivano da un inizio stagione non dei migliori: da una parte la Lazio che sente ancora il peso del 2-0 subito contro il Como, dall'altra, invece, il Verona che ha preso un punto grazie al pareggio - arrivato al 73' - di Serdar.
I precedenti all'Olimpico
Per il Verona, come riporta TMW, sembrerebbe risultare difficile vincere all'Olimpico. In casa dei biancocelesti, infatti, sono arrivate solo quattro vittorie su 33 incontri (tra Serie A e Serie B).
La Lazio, invece, viene da ben tre vittorie e quattro risultati utili consecutivi contro i veronesi.
I risultati
Di seguito, i dati di tutte le partite Lazio-Verona (Serie A e Serie B): sono stati disputati ben 33 incontri, di cui 19 vinti dai biancocelesti; 10 pareggi; solo 4 vittorie dei gialloblu.
Sono 65 le reti segnate dalla Lazio, contro le 33 del Verona.