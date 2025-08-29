Interesse di un club importante per Gigot della Lazio

Arrivato appena 12 mesi fa ed ora più che mai in procinto di lasciare la capitale. Parliamo di Samuel Gigot che sembra non rientrare nei piani della nuova Lazio di Maurizio Sarri. Il difensore francese infatti è entrato nella lista dei partenti e per lui i sondaggi da vari club europei non mancano. Da pochi minuti a lanciare una importante indiscrezione è stato Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, che tramite la trasmissione che va in onda su Sky, Calciomercato L'originale, ha parlato di un interesse da parte del Siviglia.

Gigot e il calciomercato estivo

Fuori dal progetto Lazio per la stagione 2025-2026, la dirigenza ha fatto capire al difensore francese che è il caso di trovarsi un'altra sistemazione. Da capire questa scelta da cosa è derivata, sicuramente a saperlo sono solo le mura del quartier generale di Formello. Le ipotesi sono due: bisogno di liquidità per far quadrare i parametri che la Lazio ha violato nei mesi precedenti o scelta tecnica da parte dell'allenatore che non vede opportuna ed utile la presenza di Gigot in questa rosa. I sondaggi sono stati molti, quelli degli ultimi giorni hanno parlato di un forte interesse della Cremonese, dove il giocatore ha rifiutato di trasferirsi; dell'Olympiakos ancor prima e sondaggi che derivano anche dal campionato francese, sicuramente il paese che meglio conosce le caratteristiche atletiche di Gigot. L'ultima voce, come già accennato, porta in Spagna, il Siviglia infatti sembra essere sulle sue tracce. La Lazio starebbe chiedendo una cifra tra i 3 ed i 4 milioni per la sua cessione.

La stagione di Gigot con la maglia della Lazio

Una stagione non certo negativa quella di Samuel Gigot all'ombra del Colosseo. Un inizio non dei migliori dove mostrava solo carattere e spesso interventi inopportuni e fin troppo duri. Il difensore francese è poi cresciuto nel corso dei mesi, migliorando in modo esponenziale le sue prestazione e adattandosi sempre più al calcio italiano e alle dinamiche tattiche che ne derivano. Ha concluso la stagione con l'aquila sul petto con ben 15 presenze, mettendo a segno anche due reti.