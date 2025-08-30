Lazio, Gila rifiuta il rinnovo: il difensore vuole andare via

Mercato bloccato e malumori interni

Il mercato fermo non ha condizionato solo gli acquisti, ma anche le uscite della Lazio. L’impossibilità di sostituire eventuali partenti ha costretto il club a trattenere tutti i giocatori, evitando di indebolire la rosa a disposizione di Sarri. Una scelta obbligata che però rischia di generare malumori nello spogliatoio: diversi elementi avrebbero voluto cambiare aria per provare un salto di qualità, tra cui Mario Gila. Secondo Il Messaggero, il difensore spagnolo avrebbe già rifiutato la proposta di rinnovo avanzata dalla società.

Gila vuole partire, gennaio la finestra decisiva

L’intenzione di Gila sarebbe chiara: lasciare la Capitale al termine della stagione, o addirittura già a gennaio se la Lazio dovesse riuscire a sbloccare il mercato. Le offerte estive respinte dal club confermano il forte interesse intorno al classe 2000: Real Madrid e PSG hanno chiesto informazioni, mentre il Bournemouth aveva presentato una proposta concreta. Il contratto del difensore scade nel 2027, ma dalla prossima stagione la Lazio perderebbe forza contrattuale e il valore del giocatore si dimezzerebbe. Per questo, la sessione invernale potrebbe diventare l’ultima occasione per monetizzare, tenendo conto anche della clausola che prevede il 50% sulla futura rivendita da versare al Real Madrid.