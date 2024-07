Addio Ciro, il capitano lascia la Lazio: "Non è un addio, ma un arrivederci"

Ora è ufficiale, Ciro Immobile lascia la Lazio. Questa sera è partito alla volta di Istanbul per iniziare la sua nuova avventura al Besiktas, che lo ha già annunciato sui social. Questo, invece, il video saluti del capitano per la sua Lazio, lasciata dopo otto anni. In questo periodo Immobile ha macinato record su record, è quasi impossibile elencarli tutti.

I record di Ciro Immobile

E' il miglior marcatore della storia della Lazio con 207 reti, il calciatore con il maggior numero di gol in serie A (169), maggiore numero di gol realizzati in Europa League (16), maggiore numero di gol realizzati nelle competizioni UEFA per club (26) e colui che, insieme a Beppe Signori, ha vinto più volte la classifica marcatori (3). Non solo, è il calciatore, insieme ad Higuain, ad aver segnato più reti (36) in una singola stagione del campionato italiano di Serie A a girone unico e l'italiano ad aver vinto più volte la classifica marcatori di Serie A. Per concludere, è il primo calciatore italiano capace di realizzare almeno 25 reti in almeno tre campionati di Serie A (2017-18, 2019-20 e 2021-22) e il giocatore in attività ad aver segnato più gol con la nazionale italiana (17).

Il video saluti

Di seguito il video postato dalla Lazio per i saluti di Ciro.