Immobile in aeroporto: "Una bellissima storia d'amore, lascio una grande Lazio…"

Si è conclusa definitivamente la storia d'amore tra Immobile e la Lazio, il Capitano della Lazio prima della partenza per Istanbul ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport ed ai giornalisti presenti. Moltissimi i tifosi che hanno aspettato Ciro a Fiumicino per un caloroso saluto che tutti sperano possa esser solo d'arrivederci

Come tutte le belle storie hanno un inizio e una fine però ora inizia una nuova avventura e ci catapultiamo al massimo come ho fatto quando sono arrivato qui a Roma.

Cosa ti lascia la Lazio?

Tanto come uomo e calciatore è stata una bellissima storia d'amore, i tifosi in questi tre giorni molto difficili per me sono stati fantastici perché mi hanno dimostrato ancora una volta tutto il loro affetto, ho voluto fare una sorpresa con un video saluto era il minimo perché non c'era modo di salutarli come salutavano

Rammarico?

No rammarico no, è stata una decisione presa con la massima serenità, c'è un inizio e una fine per tutto, l'ultimo anno non è stato facilissimo ed è stato giusto così non è stato colpa di nessuno.

L'importante è essere sereni nelle scelte, io lo sono ovviamente dispiace anche per la famiglia perché avevamo trovato una stabilità a Roma e ora speriamo di trovarla là

Quando ti sei deciso?

Appena arrivata l'offerta del Besiktas abbiamo parlato con mia moglie e poi ne ho parlato col presidente e la società

Che Lazio lasci?

Con un grande allenatore mi è piaciuto tantissimo il suo approccio, ho parlato con i compagni e li ho supportati fino alla fine, faro il tifo dalla Turchia

È solo un arrivederci?

Per la città sicuramente poi la società deciderà se in seguito vorrò fare qualcosa dentro, ma ora ho ancora voglia di giocare