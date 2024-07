UFFICIALE - Immobile al Besiktas: il video annuncio del club

Era nell'aria e ora è arrivata anche l'ufficialità: Ciro Immobile è un nuovo giocatore del Besiktas. E' stato il club turco ad annunciarlo con un video sul proprio profilo Instagram. L'attaccante è in partenza in questo momento, direzione Istanbul.

Il video annuncio di Immobile al besiktas

Il comunicato del Besiktas

Trattativa avviata per la cessione di Ciro Immobile

Il Beşiktaş Football Inc. ha informato KAP che sono iniziate le trattative per il trasferimento del calciatore professionista Ciro Immobile.



Il comunicato inviato alla piattaforma di divulgazione pubblica dal Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş è il seguente:



"Sono iniziate le trattative con il giocatore e il suo club SSLazio SPA in merito al trasferimento del calciatore professionista Ciro Immobile".