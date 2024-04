Cana rivela: “Alla Lazio mi è stato diagnosticato un problema al cuore”

Ai margini del “Le Classique”, giocato questo weekend tra Marsiglia e PSG in Ligue 1, Francia, l’ex biancoceleste Lorik Cana è intervenuto ai microfoni di Colinterview - Oh My Goal, ripercorrendo tra le altre cose, proprio il suo periodo alla Lazio. L’ex difensore albanese ha così rivelato un anedotto-shock riguardo la sua condizione di salute, in particolare un problema al cuore che gli venne diagnosticato proprio durante la sua esperienza calcistica trascorsa nella Capitale. Queste le sue parole.

Nel 2015 mi è stata diagnosticata una malattia del muscolo cardiaco. Mi mancava un anno di contratto con la Lazio, avevo 32 anni. Venivo da un'ottima stagione a Roma: eravamo arrivati terzi in campionato e in finale di Coppa Italia. Io avevo trascorso buona parte della stagione con De Vrij al centro della difesa e alla fine si è scoperto questo problema. Mi sono ritrovato in una situazione totalmente nuova che prima non conoscevo