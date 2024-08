Il Messaggero | Anche la Lazio pensa a Chiesa

«Chi è rimasto a Torino rappresenta una situazione di mercato. Sia su Chiesa che sugli altri è una decisione presa e ne siamo convinti, non c'è altro da aggiungere», diceva Thiago Motta dopo il 2-2 in amichevole della Juventus contro il Brest. Parole che hanno definitivamente chiuso le porte a Federico Chiesa per la prossima stagione in bianconero spalancando invece le possibilità di mercato, tra le quali all'improvviso è spuntata la Lazio. Non è più un segreto che Baroni abbia chiesto un esterno. Il ritornello della società ormai è sempre lo stesso, priorità alle uscite, ma ciò non vieta di intavolare discorsi in entrata.

Hysaj è il principale indiziato a lasciare la Lazio

E successo per il 2003 Cherki e i terribili 2005 Diao, Fernandez-Pardo e Bellingham jr. Per Vitor Roque addirittura sono stati offerti al Barcellona 20 milioni più il 50% della futura rivendita del calciatore, che però viene valutato almeno 30 di base. Tra i tanti nomi under 22 c'è anche un over come Laurienté, per il quale non si è mai andati oltre gli 11-12 milioni di valutazione e che comunque dipenderebbe da un taglio della lista. Hysaj è il principale indiziato, ma la situazione bloccata per lui, così come per gli altri esuberi Basic, Akpa Akpro, André Anderson, Fares e Cancellieri (quest’ultimo l’unico con diversi estimatori come Parma, Genoa e Como) chissà che non comporti un effetto a sorpresa a prescindere da un'uscita.

IL SOGNO chiamato Chiesa

Il mercato d’altronde «non dorme mai» ripete sempre Fabiani e a tal proposito Chiesa sarebbe un’occasione ghiotta. In primis perché per forza di cose la Juventus sta abbassando le pretese iniziali di 25-30 milioni di incasso visto il contratto in scadenza tra un anno e le trattative che chiuderanno tra meno di un mese. Poi perché significherebbe aggiudicarsi un colpo top per la Serie A e infine sarebbe un segnale importante anche per l’ambiente considerando il clima di contestazione nei confronti di Lotito e lo sconforto dopo gli addii di Immobile, Luis Alberto, Felipe Anderson e Kamada. Al momento si sono interessati a Chiesa alcuni club di Premier League, Chelsea e Tottenham, ma soprattutto Roma e Napoli in Italia, senza mai affondare il colpo. La Lazio dopo averci provato per Greenwood e Vitor Roque è pronta a ripetersi per Chiesa, spalmando in almeno quattro anni un ingaggio che alla Juve tocca quota 6 milioni, scen- dendo attorno ai 4 bonus compresi. E questo il vero scoglio della trattativa assieme alla volontà del calciatore di giocare la Champions League, ma il sogno di mez- za estate c'è eccome.

Il Messaggero