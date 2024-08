Il Messaggero | Castrovilli e Nuno Tavares a disposizione contro il Cadice

Intanto oggi la squadra si ritroverà nel pomeriggio a Formello e i riflettori saranno puntati sugli ultimi arrivati. Il match della Lazio a Frosinone ha mostrato che le distanze tra la vecchia guardia e i nuovi sono ampie. «Li devo far giocare di più perché devono crescere, e anche velocemente», ha detto Baroni su Noslin, Tchaouna e Dele-Bashiru, schierati per la prima volta insieme dal 1’.

Noslin è in vantaggio per partite titolare

Dei tre, quello più avanti è l'attaccante olandese avuto già a Verona, testato anche alle spalle di Castellanos: «L'ho messo col Taty perché siamo alla ricerca di mobilità e aggressività, e con giocatori del genere si possono trovare». Rimandato Tchaouna: «E rimasto un po' isolato, deve venire di più dentro il campo». Stesso discorso per Dele-Bashiru: «Ha fatto dieci allenamenti con noi per un problema tendineo, ma ha delle potenzialità incredibili: tiro, forza, qualità. Gli dobbiamo centrare un attimo il ruolo e fargli capire veloce- mente il nostro calcio, nel quale i tempi si riducono». Solo parole di incoraggiamento per il nigeriano, ma alle spalle della punta nel 4-2-3-1 per ora non convince.

Castrovilli e Nuno Tavares a disposibizone contro il Cadice

Baroni avrà bisogno di testarlo ancora in attesa di avere a disposizione finalmente anche Nuno Tavares e Castrovilli, quest’ultimo probabilmente a Cadice, l’ultimo test prima di iniziare a fare sul serio.

Valerio Marcangeli Il Messaggero